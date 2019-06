Il desiderio umano nell’ultimo appuntamento con il “Caffè filosofico”

Una mattinata per approfondire il tema del desiderio umano. Ultimo incontro alla Biblioteca di via Sacco, del ciclo “Caffé filosofico” prima della pausa estiva. L’appuntamento della rassegna, curata da Antonio Balistreri e patrocinata dalla sezione varesina della Società filosofica italiana, è per domenica, 23 giugno, alle 10.30 nella sala Morselli.

Il ciclo di incontri, nato nel dicembre del 2017, vuole mettere al centro della discussione temi di interesse etico, politico o esistenziale che riguardano la vita di tutti; partendo da una relazione dello stesso Balistreri, consulente filosofico, il pubblico viene invitato a contribuire al dibattito con riflessioni e spunti.

«L’essere umano – afferma il curatore presentando l’iniziativa di domenica – è mosso non solo da bisogni, ma anche da desideri. Anzi, si può dire che il bisogno stesso appare nell’uomo sotto forma di desiderio. In che cosa consiste dunque la loro differenza? Possiamo dire che, se aver fame è un bisogno, l’oggetto con cui sfamarmi è un desiderio. Quest’ultimo, però, ci spinge oltre il bisogno e ciò accade perché l’uomo non cessa mai di desiderare e perché il desiderio è per sua natura inappagabile. Anche quando qualcosa di desiderato si realizza, la fiamma del desiderio rimane sempre accesa».

La riflessione integrale da cui prenderà il via l’incontro di domenica è disponibile online sul sito del Comune di Varese, nella sezione Cultura, Eventi. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a cafefil.varese@gmail.com.