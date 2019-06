Elisabetta Galli annuncia la sua giunta, Dal Zotto vicesindaco

Habemus giunta a Marnate. Dopo le indiscrezioni di questi giorni, che hanno anche lasciato qualche strascico polemico per il presunto ruolo di vicesindaco per il leghista Luigi Luppi, Elisabetta Galli scioglie la riserva e annuncia la sua squadra: il sindaco terrà le deleghe all’Urbanistica e alla Pubblica Istruzione e il vicesindaco sarà Pierpaolo Dal Zotto Bellusco, che avrà Bilancio, Patrimonio e Commercio.

Luppi invece ha ottenuto la delega ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza, mentre Sara Liguori quelle per la Cultura, lo Sport e le Politiche Giovanili. Infine Giuseppina Donati seguirà le Politiche Sociali, con Erika Cisari scelta come capogruppo.

“La mia squadra segue le promesse- dice la Galli- che ho fatto in campagna elettorale, cercando di mettere ognuno nella condizione di saper sfruttare al massimo la proprie competenze e potenzialità”. Viene così confermata la civicità della lista, cosa che era stata messa in dubbio dalle (ormai ex) sfidanti per la poltrona di sindaco.