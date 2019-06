Fiamme in appartamento, notte agitata a Laveno

Notte agitata a Laveno Mombello, per un incendio in una palazzina di via San Michele.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30 del mattino, in uno dei condomini sulla strada appena a Nord del porticciolo: i vigili del fuoco hanno fatto intervenire sul posto due autopompe e un’autoscala, mentre il 118 ha anche attivato l’elisoccorso, nel timore di feriti o intossicati.

L’incendio si è rivelato però molto circoscritto, tanto che i vigili del fuoco parlano di un “principio d’incendio”. L’evacuazione dello stabile è avvenuta senza problemi e lo stesso stabile direttamente interessato è rimasto agibile. Le operazioni hanno creato un certo trambusto nella cittadina sul lago, ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto.