” Gli ospedali varesini sono eccellenti”

«È un’azienda che offe numerose eccellenze e validi professionisti. È un esempio positivo di Servizio sanitario e ha un’offerta alberghiera di grande valore. Il compito è quello di continuare a mantenere questi livelli e garantire i servizi».

È decisamente positivo il bilancio della visita ai presidi di Cittiglio e di Varese compiuto dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Accompagnato dal presidente della Commissione Emanuele Monti e dalla direzione strategica dell’Asst Sette Laghi con a capo il dg Bonelli, Gallera si è soffermato sulla casa della cicogna di Cittiglio : « In un anno ha recuperato oltre 100 nuovi nati confermando la sua eccellenza sul territorio» ( passando da 470 a 560 parti in un anno complice anche la chiusura del punto nascita di Angera) ma anche la psichiatria e l’ortopedia: « Dopo la chiusura per mancanza di specialisti – ha ricordato Gallera – ora il reparto è tornato a funzionare durante la settimana. Da sabato prossimo sarà operativo anche di sabato e, a settembre, la domenica completando il ripristino dell’attività ortopedica».

Anche a Varese, Gallera ha avuto modo di scoprire e valutare le eccellenze come l’audiovestibologia, rinomata in tutt’Italia che ha però grandi problemi di spazi, e la Breast Unit tra le maggiori in Lombardia per casi trattati.

La visita al Circolo si è aperta con l’incontro tra la delegazione regionale e i direttori di struttura e le caposala. Un discorso sulle strategie e gli obiettivi da perseguire in campo sanitario, nonostante le difficoltà: « Grazie al “Decreto Calabria” ci sarà un allentamento dei pesanti vincoli di bilancio che hanno penalizzato per anni il reclutamento del personale. Ora abbiamo la possibilità di aumentare il budget del 5% per la voce legata al personale. Vorrei ricordare, poi, che lo scorso anno, dei tre milioni recuperati in tutta la Lombardia, due li abbiamo investiti sul potenziamento del Del Ponte che rimane un progetto prioritario per regione Lombardia».

Varese, dunque, è un’eccellenza e ben si armonizza come “hub” per gli ospedali satellite “spoke” che verranno tutti valorizzati in base alle esigenze del bacino territoriale e tenendo conto dell’orografia.