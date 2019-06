Grande successo per la 24° edizione della Stramaccagno

Si è conclusa domenica la 24^ StraMaccagno, che ha visto la partecipazione di numerosi corridori grandi e piccini nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Molti sono stati infatti i temerari che hanno voluto essere presenti alla linea di partenza e che hanno preso parte agli ormai due tradizionali percorsi: la 8,2 chilometri e la 5,5 chilometri (categoria adulti o ragazzi).

Una menzione speciale spetta poi ai piccoli corridori della scuola materna che non si sono fatti scoraggiare dalla pioggia e che hanno partecipato al mitico ‘giro piazza’.

La manifestazione principale di Km 8,2 è stata vinta, per il secondo anno consecutivo, da Alessandro Losa, già vincitore della LMIT Lago Maggiore International Trail K20, svoltasi a Maccagno con P.V. lo scorso 5 maggio.

La classifica femminile della 8,2 km a causa delle avverse condizioni meteo che hanno causato problemi al sistema di cronometraggio non è esatta. A seguito di un successivo riscontro è risultato che l’atleta Bettoni Alessandra per via di un taglio sul percorso di gara, effettuato involontariamente, ha ricevuto dal direttore di gara Rino Cordaro una penalità di 13 minuti.

In conseguenza di ciò, e verificati i tempi di arrivo delle altre concorrenti, la medesima risulta classificata al secondo posto, per cui la vincitrice risulta essere l’atleta Zanini Teresa.

Ulteriori correzioni si sono rese necessarie anche per le successive posizioni della classifica, motivo per cui di seguito viene pubblicata la classifica femminile corretta e definitiva.

I ringraziamenti degli Organizzatori vanno a: Carabinieri di Maccagno con P.V., Polizia Municipale di Maccagno con P.V. ed alla Protezione Civile dell’omonimo comune.

Classifica Km 8,2

Uomini

1 Losa Alessandro – pettorale 231

2 Doobler Randy – pettorale 232

3 Galimberti Maurizio – pettorale 58

4 Molteni Marco – pettorale 253

5 Ferlenghi Claudio – pettorale 235

Donne

1 Zanini Teresa – pettorale 82

2 Bettoni Alessandra – pettorale 257

3 Lovati Laura – pettorale 92

4 Melandri Giulia – pettorale 262

5 Tosi Saskia – pettorale 249

Classifica Km 5,5

Uomini

1 Ceccarelli Cristian – pettorale 748

2 Saccani Luca – pettorale 786

3 Saccani Stefano – pettorale 787

Donne

1 Dell’Acqua Beatrice – pettorale 788

2 Crespi Lisa – pettorale 280

3 Piffero Marisa – pettorale 755

Classifica Km 5,5 “cat.Ragazzi”

Uomini

1 Abate Alessio – pettorale 163

2 Ceccarelli Andrea – pettorale 162

3 De Bortoli Vittorio – pettorale 134

4 Giribaldi Mattia – pettorale 164

5 Ronzoni Marco – pettorale 125

Donne

1 Pelucchi Kea – pettorale 130

2 Casoli Emma Bianca – pettorale 127

3 Sist Vittoria – pettorale 161

4 Pavan Angelica – pettorale 135

5 Floris Gloria – pettorale 147

Classiche e foto sul Gruppo Facebook:

24^ STRAMACCAGNO

Appuntamento il 14 giugno 2020 per la 25° edizione