Granella giura come sindaco e rinnova la sua squadra

La terza amministrazione Granella ha iniziato ufficialmente il suo cammino. Si è tenuto mercoledì 12 giugno alle 18.30 il primo consiglio comunale in cui si sono insediati i nuovi consiglieri e la giunta. Il sindaco Alessandro Granella ha prestato giuramento e poi ha nominato la sua squadra.

Nessuna novità rispetto al precedente mandato: il Vicesindaco Milo Calvino rivestirà anche il ruolo di assessore alla sicurezza e viabilità, ecologia e ambiente e lavori pubblici e cultura. Nominato Saverio Zuccaro assessore all’Istruzione e servizi Sociali.

L’opposizione formata da Gianni Armiraglio, capogruppo, Maurizio Fulgenzi e Samuel Salemi si è astenuta quando si messa in votazione una proposta di variazione del bilancio di previsione e una modifica al piano di investimenti del valore di 64.000 euro: « Non abbiamo avuto modo di prendere visione della proposta per questo ci asteniamo – ha dichiarato Armiraglio – anche se ci ha stupito che al primo consiglio si proponesse già questa votazione. Chiederemo chiarimenti in merito a questa urgenza al segretario comunale».