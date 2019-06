Incidente all’alba, si scontrano un’auto e una moto. Interviene l’elisoccorso

Incidente all’alba a Vergiate in via Giuseppe Di Vittorio. È successo alle 5.50 di lunedì 17 giugno quando un’auto e una moto si sono scontrati richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Lo scontro ha coinvolto un automobilista di 38 anni, che non ha riportato ferite e dunque non è stato preso in carico dall’ambulanza giunta sul posto, e un motociclista di 27 anni. Per quest’ultimo le conseguenze sono state più serie: ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Legnano in codice giallo.