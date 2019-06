La Maga estate tra humor e musica

Prosegue il programma di Maga Estate, la manifestazione che nei weekend di giugno e luglio vede l’area esterna del museo trasformarsi in un palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti jazz a ingresso gratuito, oltre a una serie di iniziative culturali e artistiche.

Sabato 29 giugno, alle ore 17.00, s’inaugura la XXIV edizione di Humour a Gallarate, dedicata ai mitici anni ’60.

Oltre trecento sono stati gli autori italiani e stranieri che hanno partecipato alla manifestazione, inviando più di un migliaio di vignette per le due sezioni di Grafica e Caricatura, in cui per la prima volta era suddiviso il concorso.

Per l’occasione, il Maga ospita – fino all’8 settembre – una mostra personale di Ernesto Cattoni, un mostro sacro della grafica umoristica italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, definito dagli addetti ai lavori “il Poeta dell’Umorismo” per la grande capacità di sintetizzare in immagini pensieri complessi con una cifra che lo avvicina molto ai cartoonist stranieri.

Alle ore 21.00, spazio alla musica con il Max De Aloe Quartet (Max De Aloe – armonica cromatica e fisarmonica, Eugenia Canale – pianoforte, Roberta Brighi – basso elettrico, Nicola Stranieri – batteria) che proporranno brani dedicati alla luna.

L’ensemble interpreterà vecchie canzoni con un vestito nuovo ma anche brani particolarmente curiosi, da Moon River di Henry Mancini a Sister Moon di Sting, da Moondance di Van Morrison a Guarda che Luna cantata da Fred Buscaglione.

Durante gli appuntamenti di Maga Estate saranno imperdibili gli aperitivi al Maga bar.

Maga Estate 2019

Gallarate Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

Giugno-luglio 2019

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

In caso di pioggia, i concerti si terranno all’interno del museo

Nei sabati di Maga Estate, il Museo e il Maga bar apriranno alle 15.00

Informazioni: Tel. +39 0331 706011; info@museomaga.it; www.museomaga.it