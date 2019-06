La mamma di Giorgia: “La malattia non deve portare via anche i sogni”

L’esame di maturità di Giorgia non è passato inosservato. La storia della giovane iscritta al Liceo Economico Sociale Alessandro Manzoni di Varese e che nonostante fosse ricoverata all’Ospedale di Circolo non ha voluto rimandare la prova di Maturità ha colpito tanto i nostri lettori.

E tra questi ce n’è stata una in particolare: Simona, la mamma di Giorgia. Simona ha letto l’articolo, ha letto i commenti dei nostri lettori e oggi ha affidato il suo pensiero, il suo ringraziamento e le sue speranze nelle parole che vi proponiamo qui sotto.

Mi sono commossa nei giorni scorsi nel leggere i commenti sotto l’articolo. Giorgia è mia figlia, una ragazza che nonostante dieci anni di ospedale è stata forte e determinata.

In tanti si arrendono e mi dispiace. Le malattie non devono portare via anche i sogni, già ti tolgono la quotidianità, l’adolescenza spensierata. Abbiamo perso un anno di scuola perché gli insegnanti non sempre capiscono la gravità delle malattie e della difficoltà di rimanere al passo senza aiuto quando passi giorni o mesi negli ospedali. Ma lei è riuscita ad andare avanti e a non mettere in un cassetto il suo sogno.

Grazie davvero agli insegnanti dell’ospedale del ponte e ai volontari per averci indicato un percorso alternativo, dove oltre all’istruzione abbiamo ricevuto tanto amore. Le prime due prove sono state affrontate entrando nella sala riunioni adibita ad aula scolastica con le flebo in corso, eppure lei ha regalato sempre tanti sorrisi.

Sono Contenta che Giorgia per la prima volta abbia accettato di essere intervistata perché ha fatto capire a tanti coetanei che non bisogna arrendersi alle prime difficoltà. Si può andare OLTRE la malattia e sognare.

Il prossimo traguardo, oltre a superare le prove della vita è l’università ed io sono certa che riuscirà anche in questo. Grazie a chi ci è stato vicino