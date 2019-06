Le iniziative della parrocchia dei SS Pietro e Paolo

La Parrocchia Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, che dal primo settembre 2018 appartiene alla Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino, festeggia i suoi patroni venerdì 28 e sabato 29 giugno.

Si comincia venerdì 28 giugno alle 16.00 con l’adorazione eucaristica silenziosa in Chiesa Prepositurale nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.

Alle 18.00, sempre in Chiesa Prepositurale, nella giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale, Santa Messa con la presenza di alcuni sacerdoti che hanno svolto il loro ministero a Luino, tra cui don Mauro Malighetti, vicario parrocchiale e responsabile della pastorale giovanile dal 1988 al 2000, attualmente prevosto di Besana in Brianza.

Alle 20.30 primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo in Chiesa Prepositurale, a cui seguirà la processione con la reliquia dei santi patroni con il seguente itinerario: piazza Giovanni XXIII, via Cavallotti, Porto Vecchio, Via Piero Chiara, Piazza Libertà, Viale Dante, Parco a Lago e Piazzetta Chirola dove sarà impartita la benedizione alla Città da parte del prevosto di Luino don Sergio Zambenetti e degli altri sacerdoti.

Sabato 29 giugno alle 10.30 S. Messa solenne presieduta da don Isidoro Parietti, cittadino luinese, nel cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale con la presenza delle autorità civili e militari.

Tutti sono invitati a questi appuntamenti.