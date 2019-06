Le lanterne illuminano due vie del centro storico. Decorate anche dai bambini

Anche quest’estate le serate nel centro storico saranno illuminate dalle lanterne. Questa volta luci in via Mazzini e in via Don Minzoni, con un tocco personale che ognuno poterà dare. Sì, perché, lo “scheletro” in metallo delle lampade sarà rivestito dalla originalità e dalla fantasia dei partecipanti al laboratorio en plein air in programma domenica 9 giugno in tre diverse piazza dell’area pedonale: piazza Libertà, piazza Ponti e piazza Guenzati (via Manzoni). In casa di maltempo, la manifestazione di svolgerà al museo Maga(via De Magri).

«E importante – spiega l’assessore alle Attività economiche Claudia Maria Mazzetti – rendere partecipi i gallaratesi alla valorizzazione della città. Se poi, come in questo caso, saranno le famiglie ad avere un ruolo centrale nell’operazione di “fare bella” la nostra città, allora l’importanza dell’iniziativa diventa doppia. E a proposito di valorizzazione, ancora una volta abbiamo puntato sul coinvolgimento anche delle aziende del nostro territorio che, chiamate in causa, non si tirano mai indietro. Come puntualmente è accaduto per questo evento con il nastrificio Tiesse e con la Tessitura Marco Pastorelli che hanno fornito i materiali per le decorazioni delle lanterne».

Mazzetti si rivolge soprattutto ai bambini: «Vi aspettiamo in tanti, perché siano certi che con la vostra fantasia e con il vostro estro darete quel tocco in più ad ogni installazione».

Sarà sufficiente presentarsi alla mattina dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 per partecipare a “Riflessi urbani”, l’evento voluto dall’amministrazione comunale (assessorato alle Attività economiche) e dal Distretto urbano del commercio, realizzato con la regia artistica del Maga.

«Condivido – rimarca Paolo Martinelli, manager del Duc, – la volontà dell’assessore Mazzetti di coinvolgere con un ruolo da protagonisti le realtà del territorio, a partire dal Maga». A tal proposito, Martinelli ricorda l’inizio della collaborazione tra Distretto e museo, nata da una sua idea: «Con l’evento “Sottosopra”, abbiamo portato l’arte nelle vie del centro storico e siamo riusciti a coinvolgere in prima persona un artista di fama internazionale del calibro di Paolo Masi. Anche dodici mesi fa gli alunni delle scuole vestirono i panni degli artisti, come faranno questa domenica “scendendo” però in piazza: venite numerosi per fare qualcosa di bello per la nostra, vostra, città».

Come funziona

Nelle tre postazioni saranno consegnati ai partecipanti i materiali di laboratorio: strisce di tulle e rete di plastica sulla quale creare disegni geometrici intrecciando ritmicamente il filato.

Durante le ore di laboratorio i partecipanti si susseguiranno intervenendo in una dinamica di stratificazione del lavoro che diventa a tutti gli effetti il risultato di una pratica collettiva. La seconda parte prevede il montaggio della rete sulle strutture metalliche delle lanterne finalizzando i workshop ad una grande installazione lungo via Mazzini e via Don Minzoni.

Il personale del Dipartimento Educativo del Maga si occuperà di realizzare tutte le fasi del laboratorio per garantire la buona riuscita dell’intervento.