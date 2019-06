Le poste, ecco il nuovo CAP del comune di Cadrezzate con Osmate

Nel nuovo Comune di Cadrezzate con Osmate dal 17 giugno sarà operativo il nuovo codice di avviamento postale (CAP), istituito il 15 febbraio scorso a seguito della fusione dei due Comuni di Cadrezzate e Osmate, al quale è stato attribuito il CAP 21062.

Lo comunica Poste Italiane precisando che i CAP precedentemente in uso resteranno comunque in vigore solo per i prossimi sei mesi.

Il codice di avviamento postale, da scrivere in modo corretto su ogni tipo di invio, è fondamentale per la lavorazione della corrispondenza, consentendone il trattamento automatizzato sia nella fase di smistamento che nella consegna finale da parte del portalettere.

I codici di avviamento postale sono stati introdotti in Italia nel 1967, e sono stati progressivamente modificati ed aggiornati a seconda delle nuove provincie o comuni che venivano istituiti nel corso degli anni.