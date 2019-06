I Legnano Knights ripartiranno dalla serie C Gold

Dopo i rumors delle scorse settimane e le anticipazione del presidente Tajana, ora è ufficiale: i Legnano Knights ripartiranno dalla C Gold. Legnano acquisisce i diritti dal Basket Cislago che, a sua volta, ha recuperato i diritti di serie D da Brescia. Comincia così una nuova avventura per i Knights che, è vero, tornano dove erano 15 anni fa, ma senza mai retrocedere.

La costruzione della squadra partirà a breve e domani ufficializzerà lo staff e i primi contratti dei giocatori. Dalle parole del presidente Tajana la voglia di ricominciare: «Nessuno ha avuto piacere nel cedere i diritti di un campionato che meritavamo di giocare, ma a volte bisogna fare scelte dolorose se sono sensate. Ripartiamo dalla Serie C e dal nostro tifo che non è mai mancato e sicuramente sarà caloroso, anche in questo nuovo capitolo che ripartirà da Knights Palace di via Parma».

Nei prossimi giorni l’ufficialità dello staff e dei primi contratti dei giocatori, anche se alcune indiscrezioni sono già trapelate.