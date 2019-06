Malore in casa, sul posto i Vigili del Fuoco con l’autoscala

Intervento dei Vigili del Fuoco in Via Piave. Questa mattina, lunedì 24 giugno, una squadra è intervenuta per soccorrere una persona. Una donna si è infortunata in un appartamento al quarto piano di un condominio. Stabilizzata dal personale sanitario è stata successivamente imbarellata e portata al piano stradale mediate l’autoscala dei Vigili del Fuoco.

