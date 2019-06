Malpensa: 8 chili di coca sequestrati, un arresto

Aria sbarazzina, ventun anni e un trolley. Peccato che nel doppiofondo della valigia imbarcata ci fossero ben 8 chili di cocaina, fiutata dai cani delle Fiamme gialle..

Il Gruppo Guardia di Finanza dell’aeroporto di Malpensa ha messo a segno un ulteriore colpo ai danni delle organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti arrestando un “corriere” che aveva occultato nel proprio bagaglio cocaina per un peso complessivo di 7,7 kg.

L’attività antidroga, in collaborazione con la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma, è scaturita da una mirata programmazione dei controlli, in aeroporto, volta ad analizzare i flussi dei viaggiatori, secondo analisi di rischio delle rotte e dei passeggeri sulla base delle evidenze e dei risultati di servizio ottenuti nel tempo.

La cittadina di nazionalità spagnola, di 21 anni, giunta in Italia dal Brasile via Lisbona, è stata individuata anche grazie al prezioso contributo dell’unità cinofila che ha fiutato e segnalato la valigia.

Il meticoloso controllo del bagaglio ha permesso di rinvenire la cocaina abilmente occultata all’interno di un doppiofondo ricavato nelle pareti laterali della valigia. Il successivo “esame speditivo” tramite narcotest ha confermato che si trattava di cocaina.

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, la donna è stata tradotta, in stato di arresto, presso la Casa Circondariale di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lo scalo intercontinentale di Malpensa, ancora una volta, come si evince dai continui sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza, si conferma un importante luogo strategico di passaggio della droga, proveniente come in questo caso anche dal Sud – America.

L’operazione, frutto del potenziamento del dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, evidenzia la costante attività di controllo effettuata dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito delle funzioni stabilmente affidate all’Istituzione quale organo di polizia giudiziaria a competenza generale.