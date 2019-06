Musica e cibo per le vie del paese, torna Tacalaspina

Tutto pronto per una nuova edizione di Tacalaspina. Lo street music festival torna sabato 8 giugno a Besozzo nel segno del divertimento, dell’incontro tra culture e dell’ecosostenibilità con musica live e stand gastronomici per le vie del paese.

Presentata questa mattina, martedì 4 giugno, la manifestazione è organizzata dall’Associazione ICare, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Besozzo: «Siamo ben felici di dare spazio a feste con le quali condividiamo valori sociali e culturali – ha spiegato il Sindaco Riccardo Del Torchio -. È una festa aggregante tra realtà del territorio, tra persone e culture. È un evento che permette di dimostrare che su tematiche come l’ambiente e l’immigrazione si può parlare anche in termini positivi. Il tutto senza dimenticare il divertimento». Come spiegato dall’assessore alla cultura Silvia Sartorio infatti, «Tra i volontari ci saranno anche i ragazzi dello Sprar di Besozzo, ai quali abbiamo consegnato la Costituzione nell’occasione del 2 giugno. Inoltre, le realtà del territorio coinvolte sono tante, dai Giovani per Besozzo alla Pro Loco».

Per quanto riguarda le politiche ambientali invece, Tacalaspinta aderisce alla rete nazionale di “Zero Waste Italy”, l’associazione italiana nata per diminuire i rifiuti e durante l’evento non verrà usata plastica ma solo materiale compostabile. Per questo verranno messi a disposizione degli erogatori di acqua gratuiti, così da evitare anche l’uso di bottigliette. «Tacalaspina inoltre, è un evento che permette di far conoscere il centro storico del paese, richiamando pubblico da diverse zone vicine. L’amministrazione darà un importante apporto logistico per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza», conclude il sindaco.

Nata dodici anni fa, Tacalaspina, «vuole essere uno strumento di dialogo interculturale, uno spazio di scambio tra culture, vero e autentico, mediato dal cibo e dalla musica che sono i principali vettori di pace e fratellanza tra i popoli – spiega Angelo Fiombo dell’Associazione I Care di Travedona Monate –. Anche quest’anno ci siamo impegnati per fare in modo che la festa sia il più vivibile e piacevole per tutti. Raccomandiamo di arrivare presto così da non perdere nemmeno uno spettacolo».

L’area della festa infatti, sarà più grande rispetto alla prima edizione e andrà a creare un vero e proprio anello intorno al centro storico del paese dove, dalle 17 a mezzanotte, sarà possibile ascoltare gruppi musicali di qualità, assaggiare piatti provenienti da diverse Regioni e Paesi del mondo, incontrare artisti di strada, tra spettacoli e acrobazie, partecipare a laboratori per bambini e girare tra le bancarelle d’artigianato. Gli stand gastronomici, della birra e gli spettacoli musicali saranno di più rispetto agli anni precedenti.

Durante la festa inoltre, saranno messe a disposizione delle navette gratuite con partenza e arrivo dall’area industriale di Besozzo dalle 19 alle 24 (Seconda strada) e saranno messi a disposizione diversi parcheggi (presso Tigros e Moreno).

LA MUSICA

Per quanto riguarda la musica invece, saranno presenti dieci busker che proporranno jazz manouche, blues, pizzica, balcanica, folk, rock per un’offerta di qualità. Per le vie del paese e i cortili si potranno incontrare, tra gli altri, i THE TROUBLE NOTES, il trio anglo, tedesco, americano “nomade” che girovaga e suona per le strade di mezzo mondo cercando di sintetizzare una nuova gypsy fusion. La GASPARAZZO BANDABASTARDA, la storia formazione di Reggio Emilia arriva con una miscela esplosiva tra folk, punk, musica popolare italiana e world music. Le GINGER BENDER invece, vi propongono un ponte tra musiche del passato e quelle del presente tra funky, groovy, elettronico, dove anima nera e anima bianca si fondono, così come il ritmo e l’energia africana e l’armonia europea. La miscela funk, musica latina, jazz, blues, rock e dance degli OTTAVO RICHTER invece, permetterà di farsi trascinare in una miscela musicale esplosiva. I CIAPA NO vi portano nel terreno della canzone popolare e cantautorale milanese, tra brani di Cochi e Renato, Enzo Jannacci, Nanni Svampa, Ivan Della Mea. Immancabile il jazz manouche che arriva con il trio BELLEVILLE STOMPERS. Pizzica e taranta sono proposti dal COLLETTIVO FUJENTI mentre i THE CLOUDERS portano i suoi dell’ukulele. Sonorità dall’africa saranno proposte dal cantautore VALENTIN MUFILA mentre il gruppo FOLKLOR ANDINO arriva dall’Ecuador. Gli artisti di strada invece, faranno sorride grandi e piccini. PEPPINO MARABITA, intrattenitore dalla verve spigliata e travolgente, vi porta nel mondo del circo e della giocoleria. LALLO vi intrattiene con il suo spettacolo di mimo, clown e giocoliere mentre il CIKABÙM vi sorprenderà tra acrobazie e divertimento.

GLI STAND GASTRONOMICI

Per i golosi ci sarà l’imbarazzo della scelta. Arrosticini, hamburger e patatine, spaghetti all’Amatriciana, tagliata di carne, piatti tradizionali del Senegal e dell’Ecuador, panino con la salamella, patatine e tanto altro invece, sono alcuni dei piatti che si potranno trovare negli UNDICI STAND GASTRONOMICI dislocati in tutto il centro storico. Undici anche i chioschi che per tutta la sera spilleranno la BIRRA.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Besozzo e della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Il ricavato della manifestazione, sarà devoluto in parte alla Caritas decanale di Besozzo. Le altre risorse andranno a sostenere le attività che I CARE che ogni anno promuove con le scuole del territorio. Per tutte le informazioni, programma, strade e parcheggi: tacalaspina@libero.it o Faceboook/Tacalaspina.