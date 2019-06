Negozi aperti di sera per l’estate: l’appello di Ascom

Negozi aperti alla sera a Luino. È l’invito rivolto da Confcommercio Ascom Luino ai commercianti, in particolare quelli della zona centrale, per la bella stagione, quando la cittadina ospiterà diverse manifestazioni organizzate proprio per portare turisti e visitatori.

« E’ questo uno dei motivi, se non il principale, per il quale sono organizzati – commenta Confcommercio – promuovere la città, il territorio, commercio e turismo, attrarre nuovi turisti per far loro conoscere le nostre bellezze. In alcune occasioni sarebbe particolarmente gradevole, e appagante, per i turisti trovare di sera una città ancora più viva, con quella vitalità che i negozi aperti sanno trasmettere».

L’invito, dunque, è quello di allungare l’apertura sino alle 22.30/23 in occasione degli eventi serali. In particolare, si richiede flessibilità per le serate di sabato 29 giugno, in concomitanza con lo spettacolo piromusicale sul lago; sabato 13 luglio, in occasione del concerto di Francesco Baccini al Parco a Lago; sabato 20 luglio, per lo Street Food Festival. Utile sarebbe l’apertura anche in altre occasioni: venerdì 28 giugno (LuinoModa al Parco a Lago), nelle altre serate dello Street Food Festival (19 e 21 luglio).

«Incrementare le aperture serali – si legge ancora nella lettera inviata ai negozianti – rappresenterebbe un ulteriore motivo per visitare Luino, rafforzando al tempo stesso l’altra iniziativa già in corso, l’apertura dei negozi la mattina di ogni seconda domenica del mese. Ribadiamo che si tratta di un invito, che ogni esercente valuterà in base alle proprie esigenze, organizzazione, ecc. »