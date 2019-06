Niente festa di fine scuola per i ragazzi del Liceo Classico

Niente festa di fine al Poggio Refresh di Luvinate per i ragazzi del Liceo Classico di Varese.

Dopo le segnalazioni ricevute dalle autorità e i rilievi sollevati in seguito all’evento di sabato 1 giugno, quando a festeggiare erano stati i liceali dello scientifico Galileo Ferraris (il gestore del locale lo aveva dato in affitto a un organizzatore di eventi per la festa del liceo, come spesso avviene a fine scuola), il Comune di Luvinate ha sospeso l’autorizzazione per l’evento in programma il 15 giugno e già rimandato l’8 giugno.

La “Prom, festa di fine anno scolastico” dell’8 giugno, rinviata al 15 giugno, è quindi sospesa in attesa della conclusione degli approfondimenti di natura tecnico-amministrativa ancora in svolgimento.