Nuova giunta Molgora: “Porte aperte al gruppo civico”

Con il conferimento delle deleghe agli assessori e ai consiglieri, firmate oggi, venerdì 7 giugno, dal sindaco Alessandro Paladini Molgora, si è definito il nuovo assetto della giunta comunale di Angera.

“ Con questa legislatura – dice il sindaco – vogliamo aprire un nuovo capitolo per la politica angerese, che veda una ancora maggiore condivisione e partecipazione alle scelte per la città. Il Programma è nato dalle idee di un gruppo civico di diverse decine di cittadini. Con essi vogliamo condividere gli obbiettivi e i risultati raggiunti. Quindi, la struttura delineata dalle deleghe prevede una linea di compiti e impegni che ritorni ai cittadini che hanno condiviso il programma. Così ad ogni delega assessorile faranno riferimento dei compiti assegnati ai consiglieri comunali di maggioranza, degli impegni civici dei membri dei candidati non eletti e dei riscontri e contributi da parte di chi lo vorrà tra la sessantina di frequentatori del gruppo civico. Il gruppo civico continuerà a discutere ed elaborare idee, riunendosi con gli amministratori con cadenza regolare. Ricordo che il gruppo è aperto a chiunque voglia portare contributi costruttivi, nell’interesse della nostra collettività”.

Le deleghe assessorili sono:

– Marco Brovelli: vicesindaco e deleghe a bilancio, sicurezza e viabilità, ambiente e manutenzioni.

– Valeria Devos: deleghe a programmazione, tributi, edilizia privata.

– Valeria Baietti: deleghe a turismo, cultura e istruzione, realtà produttive e attività di lago.

– Antonio Campagnuolo: deleghe a servizi alla persona, sport, referente delle frazioni e degli eventi.

Deleghe ai consiglieri:

– Maria Magdala Bonini: capogruppo e incarico per la cura della salute e benessere sociale.

– Niccolò Ponti: incarico per la cura delle politiche giovanili e rapporti con associazioni.

– Francesca Burattinello: incarico per la cura del commercio, educazione e famiglia.

– Cristian Haldan: incarico per la cura della comunicazione e per il decoro urbano.

– Membro della commissione Istituzionale finanziaria: Niccolò Ponti.

– Membro della commissione tecnico urbanistica: Francesca Burattinello.