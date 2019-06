Oltre mille visitatori per le “Macchine di Leonardo” a Varese

Alta affluenza per la mostra delle Macchine di Leonardo a Varese. È terminata la mostra “Le Macchine di Leonardo da Vinci“, curata da Fabrizia Buzio Negri nel progetto Leonardo 500 Varese, in partenariato con il Comune di Varese,

evento ideato per celebrare il 500esimo anniversario della morte del grande

genio italiano.

Dal giorno dell’inaugurazione e nei 13 giorni effettivi di apertura della sempre affollata Sala Veratti, sede della mostra, oltre mille le presenze, fino alla cifra finale di 1047.

Le 34 macchine esposte, arrivate dalla ben nota Collezione Candusso che le

ha realizzate, tutte funzionanti e corredate dai disegni di Leonardo sulle molteplici tematiche (il volo, l’idraulica, il sollevamento, la guerra, la meccanica), anche attraverso i cartelli esplicativi e i video della loro costruzione, hanno catturato l’interesse di un pubblico molto vario. Dai conoscitori esperti ai semplici ammiratori della multiforme pionieristica mente leonardesca, sono arrivati in Sala Veratti pure turisti stranieri di passaggio, famiglie al completo, studenti e piccoli allievi di scuole materne.

Soddisfatto il Sindaco Davide Galimberti, sostenitore del progetto e tra i

primi ad apprezzare direttamente l’iniziativa espositiva.