Open day alla Colacem: “Venite a vedere come funziona l’impianto”

L’8 giugno le porte dello stabilimento Colacem di Caravate saranno aperte a tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino un’importante realtà economica del territorio lombardo. Un impianto tecnologicamente avanzato, che fa della sostenibilità il suo punto di forza.

«Da sempre la nostra azienda ha un dialogo aperto con tutte le componenti istituzionali e sociali del territorio – ha detto il direttore dello stabilimento Mario Capolli. Invitiamo tutti per vedere da vicino come funziona il nostro impianto e per rivolgerci qualsiasi domanda».

Il programma prevede visite dalle ore 9.00 alle ore 14.00 insieme ai tecnici di Colacem. Al termine, per i più piccoli è previsto uno spazio ricreativo e gare di bici sempre per i più giovani a cura della Società Ciclistica Orinese. Per tutti degustazioni a cura della Scuola Alberghiera De Filippi e dell’Azienda Agricola Torresan.