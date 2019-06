Oralimpics al via: tre giorni di sport e amicizia

È toccato all’assessore regionale allo sport e giovani, Martina Cambiaghi, accogliere in piazza Città di Lombardia la fiaccola degli “Oralimpics”, le cosiddette “Olimpiadi degli Oratori” promosse dal CSI di Milano e dalla Fondazione degli Oratori Milanesi in collaborazione con una serie di enti pubblici.

A ospitare la terza edizione degli “Oralimpics” sarà di nuovo il grande spazio “Mind – Milano Innovation District”, ovvero l’area su cui venne organizzato l’Expo 2015; il programma prevede tre giorni molto intensi all’insegna dello sport e del divertimento con una serie di gare e giochi che coinvolgeranno migliaia di giovani, circa 3.500, provenienti da 160 oratori e suddivisi in 700 squadre.

Prima di fare tappa in Regione, la fiaccola è stata accesa in Duomo alla presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Delpini, ed è quindi stata trasportata al Mind in vista della cerimonia inaugurale organizzata all’Open Air Theatre. Le gare sportive sono in programma tra sabato 29 e domenica 30 giugno quando, dopo finali e premiazioni, sarà celebrata la Santa Messa. In chiusura lo spegnimento della fiaccola.

«Ricordatevi che tantissimi campioni italiani hanno mosso i loro primi passi sportivi in oratorio – ha ricordato l’assessore Cambiaghi ai ragazzi – Loro, come voi, erano solo animati da una grande passione. Oggi tutti questi campioni sono sempre più vicini ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026».