Passera vince al secondo turno, è di nuovo sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca

Fabio Passera è stato rieletto sindaco di Maccagno per la quarta volta consecutiva, eletto con 842 voti contro gli 804 dello sfidante Davide Compagnoni.

Dopo l’incredibile pareggio vissuto al primo turno (802 a 802), questa volta il risultato è stato chiaro anche grazie ad un aumento del numero di votanti, caso unico nel panorama nazionale ma qui si giocava una sfida che era sostanzialmente un replay della prima votazione con due liste che si sono risfidate nuovamente.

Il dato dell’affluenza ha fatto registrare un buon 61,26% di votanti, con un aumento dell’1,28% in più rispetto al primo turno.

La vittoria di Passera si è concretizzata nelle frazioni montane. Passera è sceso dalla montagna con 169 voti in più rispetto allo sfidante Davide Compagnoni, circa 40 voti in più rispetto alla prima votazione.

La rimonta di Compagnoni non si è concretizzata nei due seggi principali dove aveva un vantaggio sostanzioso. Passera ha vinto con 38 voti di distacco

Le prime parole del sindaco rieletto: «Evidentemente una vittoria tiratissima, il mio primo pensiero va alla lista di Idea Comune per l’impegno e per il grandissimo risultato che hanno ottenuto. È evidente che è un risultato sul quale bisognerà riflettere ma non posso non dire che sono felice. Un ringraziamento va alla mia squadra per quello che ha fatto e per avermi sopportato».