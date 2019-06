“Più cultura per l’impresa” fa tappa anche a Varese

Prende il via il prossimo 19 giugno a Milano, nella sede di Palazzo Giureconsulti, la prima tappa di “Più cultura per l’impresa”, l’inedito roadshow promosso da Unioncamere Lombardia in collaborazione con le Camere di Commercio lombarde e realizzato dal Comitato CULTURA + IMPRESA per far conoscere alle imprese, alle istituzioni e agli operatori culturali lombardi le opportunità legate alla collaborazione pubblico-privato nel segno delle Arti.

Obiettivo è facilitare e incrementare il matching con le istituzioni culturali pubbliche e private informando le imprese su opportunità e strumenti a loro disposizione per avvalersi dei benefici economici a favore dell’Arte e della Cultura. Il roadshow parte da Milano con la Camera di Commercio e toccherà nell’ordine Lodi, Lecco, Pavia, Monza, Varese, Bergamo e Cremona.

Oggi la cultura è un vero moltiplicatore dello sviluppo economico dei territori: contribuisce a creare occupazione e dà un contributo determinante al successo delle campagne di marketing delle più importanti aziende e marchi internazionali. Investire in comunicazione adottando le attività artistico culturali porta benefici tangibili all’immagine e alla reputazione delle aziende e favorisce il turismo, comparto trainante della ripresa economica. Gli incontri formativi si rivolgono a tutte le Imprese lombarde e hanno un taglio di particolare attenzione alle esigenze delle PMI. Parteciperanno tutti i protagonisti della filiera: enti pubblici, istituzioni e operatori culturali, fondazioni, imprese e PMI, agenzie di comunicazione e professionisti della comunicazione d’impresa, fundraiser.

Gli incontri sono promossi dalle Camere di Commercio lombarde con Unioncamere Lombardia per rafforzare i rapporti tra Imprese e Cultura e divulgare le possibilità di:

Sponsorizzazioni e Partnership culturali – quando l’Azienda collabora con la Cultura per ottenere benefici di reputazione e comunicazione Art Bonus – quando l’Azienda sostiene la Cultura ottenendo benefici fiscali. I workshop sono organizzati in collaborazione con il Comitato CULTURA + IMPRESA e partecipano attivamente anche ALES – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Patrimonio cultura, con il patrocinio di ANCI e Federculture.

Per dare risposte efficaci sulle soluzioni praticabili, in ogni tappa del percorso verranno illustrate le opportunità che nascono dal rapporto tra Sistema Cultura e Sistema impresa approfondendo tecnicamente le caratteristiche dei diversi strumenti disponibili e presentando alcuni casi di successo a livello nazionale e testimonianze territoriali.

Si tratta di veri e propri workshop interattivi della durata di circa 2 ore – a partire dalle 16.30 – che saranno anche l’occasione per un confronto professionale e relazionale tra Imprese e Operatori culturali per agevolare la nascita di reciproche collaborazioni e confrontarsi sul ruolo delle Arti e della Cultura come driver strategico di Turismo e di Marketing, conoscendo meglio i benefici per le Imprese legati a Sponsorizzazioni culturali e Art Bonus e le Procedure amministrative per ottenere le facilitazioni fiscali.

“Oggi ci sono numerosi incentivi e strumenti finanziari per incoraggiare le imprese a investire in cultura ma spesso sono poco conosciuti” – ha dichiarato Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia – Con questa iniziativa vogliamo colmare questo vuoto informativo nell’interesse delle imprese che non solo vogliono valorizzare la cultura – per scelta strategica, impegno sociale, o semplice interesse – ma anche aiutare le loro comunità, incoraggiando le aziende ad utilizzare al meglio tutti gli strumenti di legge che sono a loro disposizione”.

Il calendario completo degli incontri è:

19 giugno 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Milano, Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2

20 giugno 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Lodi, Sede CCIAA MILOMB, Via Haussmann, 11/15

26 giugno 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Lecco, Sede secondaria CCIAA Como-Lecco, Via Tonale, 28/30

27 giugno 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Pavia, Camera di Commercio, Via Mentana, 27

3 luglio 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Monza, Sede CCIAA, Piazza Cambiaghi, 9

4 luglio 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Varese, Sede CCIAA, Piazza Monte Grappa, 5

9 luglio 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Bergamo, Camera di Commercio, Largo Belotti, 16

10 luglio 2019 – dalle 16.30 alle 18.30 Cremona, Camera di Commercio, Piazza Stradivari, 5

A tutti i partecipanti sarà distribuita una guida sintetica per accompagnare all’utilizzo degli strumenti di finanziamento, dando concretezza immediata ai temi trattati. La guida sarà anche scaricabile on line dal sito di Unioncamere Lombardia www.unioncamerelombardia.it e da quelli delle Camere di Commercio.

Per informazioni: Unioncamere Lombardia, silvia.utili@lom.camcom.it