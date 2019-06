“Police rescue race 2019”, ecco com’è andata

Delle 49 squadre che hanno partecipato – varie categorie in congedo e in servizio, armate e disarmate – sul podio è salito al primo posto il team dei carabinieri del 7° reggimento Laives per la categoria “Forze di polizia straniere”.

È questo uno dei risultati ottenuto dai partecipanti al “Police rescue race 2019” tenutosi sabato a Mendrisio: si tratta di una gara di corsa a staffetta su un percorso di 31 km, su territorio in parte svizzero e in parte italiano, che impegna podisti, ciclisti in rampichino, nuotatori e, per le organizzazioni armate, anche tiratori.

All’evento era presente il Prefetto di Varese e i vertici di tutte le componenti delle forze dell’ordine della provincia di Varese.

I PARTECIPANTI ALLA GARA