Prezioso argento in Coppa del Mondo per Federica Cesarini

Federica Cesarini non ha tradito le attese, neppure questa volta. La 22enne tesserata per Canottieri Gavirate e Fiamme Oro, prosegue nella sua grande stagione 2019 centrando la medaglia d’argento nella seconda prova di Coppa del Mondo disputata nel fine settimana a Poznan, in Polonia.

Un risultato notevole, fors’anche superiore al titolo europeo vinto nel singolo leggero, perché Cesarini stavolta ha gareggiato su una barca olimpica, il doppio leggero, avanzando così in maniera ancor più consistente la propria candidatura per Tokyo 2020. La varesotta, impegnata insieme alla cremonese Valentina Rodini (Fiamme Gialle), ha addirittura sfiorato la medaglia d’oro, andata per appena 9 centesimi alla Nuova Zelanda di McBride e Kiddle), dopo una sfida che ha visto tra le protagoniste anche la barca cinese poi giunta terza. «Siamo felici del risultato con un po’ di amaro in bocca, ma in ogni caso va bene così – ha detto Federica al termine della gara – Con Valentina facciamo barca praticamente da sempre; quest’anno ci eravamo un po’ perse ma ora siamo di nuovo qui a dare il nostro contributo alla nazionale: ora lavoreremo per portare questa barca il più in alto possibile».

Niente finale A invece, per l’altra atleta della nostra provincia impegnata a Poznan: Sara Bertolasi (con Alessandra Patelli) è stata decima assoluta (quarta in finale B) nella prova del due senza senior femminile a bordo di Italia 2, nonostante uno squillo importante nelle batterie dove le due azzurre hanno vinto la propria regata. Meglio di loro l’altro equipaggio italiano, quello di Tontodonati e Rocek, che ha disputato la finale per le medaglie chiusa al quinto posto.