Europei di canottaggio, Varese avanti tutta

Prima giornata decisamente positiva per i colori varesotti agli Europei assoluti di canottaggio, scattati quest’oggi (venerdì 9 ottobre) a Poznan in Polonia. Le due atlete di casa nostra impegnate nelle batterie – Chiara Ondoli e Federica Cesarini – hanno vinto le proprie regate e si sono assicurate il passaggio del turno.

Ondoli, 25 anni di Angera, ha ottenuto il primo posto insieme alle compagne del quattro senza senior (foto Perna/Canottaggio.org), ovvero Aisha Rocek, Kiri Tontodonati e Alessandra Patelli. Le azzurre hanno adottato una tattica attendista nella prima parte in cui le avversarie si sono alternate in testa, ma dopo metà gara hanno alzato il numero dei colpi prendendo la testa ai danni della Russia e controllando con autorevolezza il loro ritorno e quello delle danesi. L’imbarcazione con Ondoli, che ha già tra le mani il pass olimpico, è direttamente qualificata alla finale per le medaglie.

Dovrà invece effettuare un turno in più – la semifinale – Federica Cesarini: la portacolori di Gavirate e delle Fiamme Oro gareggia nel doppio pesi leggeri (barca olimpica) insieme a Valentina Rodini. Le due azzurre hanno disputato regata di testa fin dall’inizio: con le altre avversarie presto distanziate, l’Italia ha ingaggiato un lungo testa a testa con la Romania che è terminato solo sulla linea di arrivo e al fotofinish, 16 centesimi. La batteria qualificava due barche alla semifinale spedendo le altre ai recuperi: le rumene saranno un osso duro anche più avanti. Sabato intanto Cesarini e Rodini punteranno a qualificarsi alla finale.

Chi invece è già qualificata alla gara per le medaglie è la terza componente della spedizione varesina, la “siciliana di Galliate Lombardo” Giulia Mignemi. Il suo quattro di coppia leggero non è barca olimpica e quindi la partecipazione agli Europei è ridotta: Mignemi – con Crosio, Martinelli e Noseda – aspetta il suo turno per provare a salire sul podio continentale.