Mondiali U23, Spirito-Chiavini e Borgonovo a caccia del podio

Ci sono tre portacolori della Canottieri Gavirate nelle finali in programma agli Europei Under 23 di canottaggio in corso a Poznan in Polonia. Si tratta di Aurora Spirito e di Gaia Umbra Chiavini, entrambe ai remi del quattro di coppia femminile, e di Luca Borgonovo impegnato nel singolo pesi leggeri maschile.

Spirito (19 anni) e Chiavini (22) gareggiano insieme alla goriziana Noemi De Vincenzi (Nettuno ST) e alla torinese Irene Gattiglia (SC Cerea) e nelle batterie hanno ottenuto un preziosissimo secondo posto alle spalle della Polonia padrona di casa per appena un decimo. Un risultato comunque utile a qualificarsi direttamente alla finale di domenica 27 che scatterà alle 11.05, una regata in cui le azzurre meditano la vendetta sulle polacche.

In finale – dicevamo – ci sarà anche Luca Borgonovo, 21enne (tra pochi giorni) comasco anch’egli in forza da tempo alla Canottieri Gavirate. Borgonovo gareggia nel singolo pesi leggeri e ha vinto la propria batteria qualificandosi direttamente per la gara che vale il podio. L’appuntamento con lui è sabato pomeriggio alle 14.52.

Non hanno invece guadagnato la finale gli altri atleti del Varesotto in gara a Poznan: fuori in batteria il quattro di coppia maschile con a bordo due atleti della Canottieri Varese, ovvero Sebastiano Renzi e Luca Enea Mulas, quinti classificati. A Poznan si usano le nuove regole che non prevedono le regate di ripescaggio e questo non aiuta chi “sbaglia” la gara d’esordio. Fuori anche il due senza con i gaviratesi Alessandro Timpanaro e Giuseppe Bellomo: i due atleti rossoblu sono partiti bene, vincendo la propria batteria, ma sono stati eliminati in semifinale (4i) e dovranno disputare la Finale B.