Europei di canottaggio, tre varesine in azzurro a Poznan

È una spedizione tutta al femminile quella della provincia di Varese ai campionati europei assoluti di canottaggio, in programma a Poznan in Polonia nel prossimo fine settimana. Tre le portacolori dei nostri laghi chiamate a vestire l’azzurro dal direttore tecnico della Nazionale, Francesco Cattaneo, tutte presenti all’appuntamento continentale per inseguire un sogno ancora più grande, chiamato Olimpiadi.

Sulle acque del lago Malta, il Varesotto presenterà un’atleta senior e due nella categoria dei pesi leggeri. La prima è Chiara Ondoli, ex stellina della De Bastiani Angera che da qualche anno gareggia con le insegne del club romano dell’Aniene, lo stesso che ingaggiò i nostri Luini e Frattini nella parte finale della loro carriera. A Poznan Chiara sarà titolare sul quattro senza insieme ad Aisha Rocek, Kiri Tontodonati ed Alessandra Patelli. L’Europeo tra l’altro è già stato terra di conquista per l’angerese a livello giovanile, visto che Ondoli vanta un oro (sul quattro senza nel 2012), due argenti e un bronzo ottenuti da Junior.

Arriva in Polonia da campionessa in carica invece Federica Cesarini (foto in alto / Canottaggio.org), che nel 2019 vinse l’oro nel singolo leggero a Lucerna. Un anno e quattro mesi dopo, la 24enne della Canottieri Gavirate e delle Fiamme Oro ci riprova, stavolta però sul doppio, barca più importante perché è tra quelle che partecipano alle Olimpiadi (e le azzurre la hanno già qualificata per Tokyo). Sarà quindi una sfida assai importante quella portata da Cesarini insieme alla compagna di equipaggio, Valentina Rodini, cremonese delle Fiamme Gialle.

Il terzetto di casa nostra è completato da un’altra peso leggero, la siciliana Giulia Mignemi che da alcuni anni vive e si allena sul lago di Varese. Tesserata per l’Aethna e componente del campus di canottaggio dell’Uninsubria, Mignemi è stata chiamata a bordo del quattro di coppia PL insieme alla piemontese Silvia Crosio e alle comasche Greta Martinelli, Arianna Noseda. Un mese fa, Mignemi ha già lasciato il segno sulla stagione, vincendo la medaglia d’oro agli Europei Under 23 in coppia con la stessa Crosio, sul doppio leggero.

L’Italia arriverà a Poznan con ben 21 barche e sarà la nazione più rappresentata tra senior, PL e pararowing, maschili e femminili. 62 gli atleti selezionati al termine del raduno collegiale che si è tenuto sino a domenica 4 a Sabaudia. Gli Europei prenderanno il via venerdì 9 ottobre per terminare domenica 11.