Prom 2019, le delucidazioni dell’organizzatore

Gli eventi in questione dell’1 e dell’8 giugno presso il Poggio Refresh sono stati entrambi autorizzati dal comune di Luvinate ed allego copia del provvedimento.

In seguito a sopralluogo degli enti competenti (eseguiti durante l’evento del’1 giugno E NON PREVENTIVAMENTE) viene comunicato che non essendo stato richiesto il nulla osta della commissione di vigilanza da parte del comune di Luvinate, l’evento dell’8 rimandato al 15 giugno viene sospeso e poi annullato. Tale lacuna non è da imputare all’organizzazione dell’evento o alla struttura del Poggio.

Inoltre, in questi giorni, il comune di Varese è stato molto disponibile, ci ha aiutati e consigliato una sistemazione presso una struttura atta a contenere un numero elevato di persone in sicurezza, abbiamo quindi presentato un nuovo permesso e stiamo aspettando una giusta valutazione da parte degli enti competenti, quindi ad ora l’evento non è stato annullato ma sospeso ed entro sera arriveranno le comunicazioni di cambio location.

Kevin Rocca