Sono riaperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali di Avigno, Bizzozero, Don Milani e San Fermo, così come alla “Sezione primavera” della scuola dell’infanzia “Jolanda Trolli” di Avigno.

Le domande per l’anno scolastico 2019/2020 potranno essere presentate da oggi, giovedì 27 giugno, fino a lunedì 15 luglio.

Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019 e quanti compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2020.

«Auguro una buona estate – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – ai nostri bambini e bambine e qualche giorno di meritato riposo ai loro genitori. Nel mese di luglio saranno aperte le sezioni estive presso la scuola dell’infanzia Don Milani; un servizio che si unisce a quelli di pre scuola e dopo scuola in tutti gli istituti dell’infanzia e negli asili nido. In questo modo cerchiamo di garantire ai genitori il più ampio sostegno possibile. Vi aspettiamo a settembre».

Per presentare le iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio gestione scuole infanzia dell’assessorato Servizi alla persona, in via Cairoli 6; per ulteriori informazioni telefonare al numero 0332.255012 o scrivere una mail a scuoleinfanzia@comune.varese.it.