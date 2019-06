Aveva rubato alle scuole elementari, ora finisce in carcere

Aveva rubato nella scuola “Marconi” di Crenna, a Gallarate, ed era stato condannato agli arresti domiciliari. Ma l’aveva preso un po’ sottogamba e per questo è stato ri-arrestato dalla Polizia di Gallarate e portato in carcere.

La condanna in tribunale a Busto Arsizio risale a un anno fa: un anno e quattro mesi di reclusione, da scontare appunto ai domiciliari. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, non aveva però rispettato le indicazioni: per questo era stato anche diffidato dal Magistrato di sorveglianza di Varese.

Niente da fare, però: l’uomo ha continuato a uscire di casa e qualche giorno fa è stato fermato nel corso di un controllo di polizia in strada. È scattato l’arresto per evasione, con contestuale ritorno a casa per scontare la pena (quella per furto) ai domiciliari. Il magistrato di sorveglianza, però, questa volta ha deciso di intervenire: ha disposto che il residuo di pena venga scontato in carcere.

Gli agenti della Polizia di Stato si sono dunque presentati, ieri pomeriggio, per l’ennesima volta alla sua porta e – questa volta – l’hanno trovato in casa. Ora è in carcere.