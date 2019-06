Saggio di allievi e majorettes al Parco degli Aironi

Nella cornice del Parco degli Aironi e grazie alla clemenza del tempo, domenica 26 maggio si è svolto il saggio degli allievi dei corsi di musica e majorettes erogati dal corpo musicale cittadino.

Molta l’emozione dei ragazzi che, dopo un anno intenso di preparazione, hanno dimostrato alla cittadinanza i risultati raggiunti, così come quella dei loro genitori e parenti accorsi per sostenerli. Molta la curiosità dei cittadini e degli utenti del parco che hanno potuto assistere ad uno spettacolo inaspettato.

Infine molta la soddisfazione di tutti, a partire dagli insegnanti e dei volontari che con la loro pazienza hanno accompagnato gli allievi al raggiungimento di questo importante obiettivo. I giovani musicanti si sono esibiti in assoli, duetti e quartetti, nonché in brani d’insieme e con la banda. Così come le minorettes che hanno eseguito i loro esercizi, con baton ed attrezzi, tra l’applauso ed i sorrisi del pubblico.

A conclusione del pomeriggio si è esibita anche la banda al completo. In questa occasione, alla presenza del presidente e di un rappresentante dell’amministrazione comunale che ha sottolineato l’importanza educativa dei corsi di musica e majorettes nonché delle attività del Corpo Musicale, sono stati consegnati i diplomi di merito agli allievi ed è stato comunicato l’ingresso ufficiale nella banda di sei ragazzi: Luca Lombardo (flicorno baritono), Alessandro De Grandis e Caterina Montani (clarinetto), Fabio Borghi (tromba), Diego Di Pietrantonio (trombone) e Mattia Borghi (percussioni).

Si conclude così un anno intenso di attività didattiche che hanno portato ad ottimi risultati sia sul piano musicale ed atletico sia sul piano sociale ed associativo. Un grazie va, oltre che agli allievi, agli insegnanti e ai volontari ed ai responsabili, anche ai genitori dei ragazzi.