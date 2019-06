A San Carlo si fa festa ricordando Silvia

Due giorni di divertimento e solidarietà per ricordare un’amica che non c’è più.

Torna all’oratorio di San Carlo a Varese (via Giannone 23) l’evento “In festa con Silvia“, organizzato dagli amici di Silvia Peluffo, stroncata da un male incurabile a 36 anni.

Pallavolo, calcio per i più piccoli, scuola di arrampicata, divertimento, musica, solidarietà e ottimo cibo nel menù della manifestazione, in programma sabato 22 e domenica 23 giugno. L’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Giacomo Ascoli.



Cuore della due giorni il torneo di volley misto (3+3) a 12 squadre in campo da sabato 22 giugno alle 12 fino alle 10 di domenica 23 giugno. In mezzo spazio alla cucina, con lo stand gastronomico sempre aperto che offrirà un’ampia scelta di piatti (spiedini, salamelle, patatine fritte) e la chicca della pizza by Piedigrotta (sabato sera e domenica a pranzo).

Sabato 22 dalle 20.30 concerto con i The Wasteland, mentre domenica durante la giornata ci sarà spazio per la scuola di arrampicata con il Cai di Carnago, torneo di calcio under 10 (ore 11), animazione per i più piccoli con il mago Ale Bellotto (ore 15).

Per informazioni e iscrizioni Chiara 0332240943 o 3498114203 o mcguiotto@gmail.com, Mauro 3474296242, pagina Facebook Silvia e i suoi amici in festa.

Evento con la collaborazione di Oratorio san Carlo Borromeo, La Piedigrotta, Hops, ManualMente, Seltr Pgs, Pgs San Carlo.