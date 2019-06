Scontro tra un’auto e un camion: ferito un ventunenne

Uno scontro tra un’auto e un autoarticolato è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 18, lungo la strada che collega Lavena Ponte Tresa a Marchirolo.

La vettura è rimasta incastrata sotto il grosso cammino. Nell’impatto è rimasto ferito un giovane di 21 anni che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese.

Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Luino che, con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli.

Per cause in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, i due veicoli si sono scontrati nei pressi di una curva.

La strada è attualmente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione. Sul posto una squadra di vigili del fuoco sta sovrintendendo alle operazioni, in quanto il mezzo pesante è alimentato con 300 kg di metano liquido, non vi sono stati rilasci di sostanza.