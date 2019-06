A scuola con Coinger, la presentazione del progetto alle scuole Manzoni

Lunedì 17 giugno Coinger organizza “A scuola con Coinger”, un pomeriggio per presentare un progetto per l’anno scolastico 2019-2020. L’incontro, rivolto a dirigenti e docenti scolastici, si terrà nella palestra della scuola primaria Manzoni di Venegono Inferiore a partire dalle 15,30 in via Fermi.

Durante il pomeriggio si parlerà di didattica ambientale ma verrà anche consegnato premio Ballerio 2019 alle classi vincitrici.