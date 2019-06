Si rinnova il comando dei Vigili, sportello chiuso tre giorni

Il servizio di sportello del Comando varesino di Polizia locale verrà sospeso da martedì 11 a giovedì 13 compresi.

La decisione è legata alla risistemazione dei locali, nei quali verrà cambiata gran parte degli arredi.

Nel dettaglio, la chiusura temporanea interesserà l‘ufficio concessioni viabilistiche per il rilascio di ordinanze, permessi, concessioni di occupazioni e autorizzazioni; l’ufficio verbali e contenzioso per la presentazione di istanze, per il pagamento di sanzioni e per la verifica dei procedimenti amministrativi (dai verbali alle ingiunzioni fiscali); l’ufficio infortunistica per i sinistri stradali.

Resteranno comunque garantiti i servizi di controllo e di vigilanza sul territorio, per i quali le attività proseguiranno regolarmente.

La segreteria del comando assicurerà comunque la gestione di quei casi che, per motivi diversi, non potranno essere rimandati a venerdì.