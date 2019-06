Nuovo spazio per il mercato di Varese, il Comune incontra gli ambulanti

Nuovo incontro tecnico tra l’assessore alle Attività produttive, Ivana Perusin, e gli ambulanti del mercato di Varese. Questo pomeriggio (martedì 18 giugno) infatti si è svolto un momento di confronto in cui è stata fatta una prima analisi dei questionari che nei giorni scorsi sono stati distribuiti ai commercianti. Un documento grazie al quale gli ambulanti hanno potuto esprimere la propria preferenza sulla nuova location del futuro mercato cittadino.

Durante la riunione l’assessore Ivana Perusin ha anche proposto di allargare il confronto a tutti i commercianti che hanno il negozio intorno e nelle vicinanze di piazza Repubblica, una delle possibili sedi del nuovo mercato.

“Vogliamo sentire anche la loro opinione – spiega l’assessore – per questo realizzeremo un sondaggio ad hoc che distribuiremo nei prossimi giorni pensato proprio per gli esercenti della zona di Repubblica in modo da farci una idea completa ed esaustiva in merito alla possibile scelta di questa piazza come luogo dove trasferire le bancarelle. Il nostro obiettivo resta sempre quello di rendere il nostro mercato ancora più vivo, attraente e ben inserito nel contesto cittadino”.

I risultati del questionario distribuito agli ambulanti verranno invece presentati durante il prossimo tavolo tecnico in programma tra due settimane.