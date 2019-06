Strade allagate: il sindaco Galimberti scrive al Prefetto

Un violento acquazzone e le strade diventano fiumi. È successo anche questa mattina in molte vie della provincia. Al centralino dei vigili del fuoco sono arrivate numerose chiamate di soccorso per allagamenti di locali, scantinati e sottovasi.

A Varese, difficoltà sono state segnalate soprattutto in zona stadio, in via Manin che è rimasta momentaneamente paralizzata a causa delle violente piogge.

Sotto accusa sono soprattutto i tombini, inadeguati a smaltire la quantità d’acqua arrivata, anche a causa di una manutenzione inadeguata.

Così il Comune di Varese ha criticato il comportamento del fornitore del sistema idrico ALFA, il quale si deve occupare anche della pulizia dei tombini: « Oggi con un temporale si è vista la loro inadeguatezza» ha commentato il sindaco Davide Galimberti che si è attivato con richiami ufficiali, diffide, segnalazioni al Prefetto tra l’indifferenza dell’azienda responsabile: «la situazione viene monitorata ora dopo ora, per il bene della nostra città» ha commentato il primo cittadino.

Sulla questione interviene anche l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati: « Le precipitazioni di queste ore mostrano la necessità della pulizia sui tombini della città per permettere il deflusso delle acque. Riceviamo molte segnalazioni che giriamo prontamente all’ente che ha la competenza per legge, la società Alfa S.r.l.

Da mesi chiediamo ad Alfa un intervento risolutore.

Le risposte e i rinvii sono inaccettabili: pretendiamo un intervento immediato!»