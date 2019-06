Sulle tangenziali di Milano il pedaggio non aumenterà

Scatteranno il 1° luglio gli aumenti annuali dei pedaggi autostradali, ma non ovunque. Milano Serravalle ha infatti deciso di sospendere per altri sei mesi l’adeguamento tariffario, riconosciuto in sede ministeriale per l’anno 2019, sulle tangenziali milanesi.

Per tutto il 2019, pertanto, alle barriere alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercate (A51 Tangenziale Est) e Sesto San Giovanni (A52 Tangenziale Nord) non verrà applicato l’innalzamento del pedaggio pari al 2,62%.

Ad inizio anno, infatti, una trattativa tra il ministero delle infrastrutture e i concessionari aveva portato alla sospensione per 6 mesi degli aumenti che, normalmente, scattano il 1° gennaio. Ora quell’accordo scadrà e toccherà ai vari gestori decidere se procedere con gli adeguamenti tariffari oppure no