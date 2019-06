Tante manine colorate per decorare la biblioteca

Si conclude domani mattina, sabato 8 giugno, l’iniziativa “Dai una mano alla tua biblioteca“, organizzata dalla biblioteca civica di Induno Olona.

Dalle 10 alle 12 tutti i bambini (ma anche i grandi) che vorranno potranno lasciare la propria impronta colorata sulle pareti della biblioteca, per dare vita ad un’allegra decorazione collettiva dei locali da poco rinnovati e imbiancati.

L’iniziativa, è nata a conclusione dei laboratori artistici dedicati a Pollock e Matisse organizzati per i bambini dai 6 a gli 11 anni sotto la guida di Nadia Chiesa e con la collaborazione di Giovanna Romanò, responsabile della Biblioteca.

Dall’11 maggio quasi 100 bambini ad uno ad uno si sono pitturati la mano con colori ad acqua lavabili ed hanno lasciato il loro tocco d’arte sulla colonna della scala a chiocciola al centro della biblioteca, mentre gli altri disegnavano con l’aiuto del gruppo dei volontari della biblioteca.

Anche il sindaco, alcuni componenti della Giunta e molti utenti della biblioteca hanno lasciato il loro segno, ma l’opera non è ancora completa e domani mattina ci sarà un’ultima occasione per “dare una mano”.

Con questa iniziativa si completa il recente restyling della biblioteca di via Piffaretti, da poco arricchita con nuovi arredi acquistati per disporre i Dvd in dotazione della biblioteca, arrivati in pochi anni al numero di 1200, ed il sempre crescente numero di libri.