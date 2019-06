Un anno di attività e nuovi progetti per il Museo Bodini

Quest’anno per il Museo Bodini è un anno importante che segna i venti anni di attività. Mostre, incontri e workshop hanno reso questo spazio vivo e dinamico, rivolgendo l’attenzione alla collezione e all’arte del Maestro a cui è dedicato e ampliando lo sguardo verso nuove collaborazioni e proposte di studio e ricerca dedicate anche alle nuove generazioni.

L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva (inaugurazione sabato 8 giugno alle ore 17) è il progetto “A mano/a mano. Samuele Arcangioli al Museo Bodini. Omaggio al Lamento sull’ucciso”, nato da un’esperienza dell’artista varesino vissuta in prima persona al Museo e divenuta occasione per dedicare uno studio storico critico a firma di Luca Pietro Nicoletti, all’opera cruciale di Bodini del 1961, conservata nel cortile centrale del Museo.

L’anno espositivo si è aperto con la mostra “ZIVILCOURAGE Dal Realismo Esistenziale alla Nuova Figurazione. Gli Anni Cinquanta/Sessanta” a cura di Fabrizia Buzio Negri che ha coinvolto altre due sedi: Il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Varese Castello di Masnago e Spazio Eventi di Palazzo Pirelli a Milano. Per il quarto anno consecutivo è stata ospitata al Museo la collettiva “REAL ART #4” con il portfolio-catalogo con opere uniche e autografe di artisti contemporanei, con l’intento di devolvere l’intero incasso in beneficienza a enti del territorio. Un interessante progetto quale “Empatie/contaminazioni. Dialoghi tra materia e segno” a cura di Sara Bodini, Patrizia Foglia, Renato Galbusera, Diego Galizzi, Ivan Pengo, dopo l’inaugurazione alla Fabbrica del Vapore di Milano e la tappa espositiva ai Musei Civici di Pavia, ha raggiunto Gemonio, proponendo anche un’intera gionata di workshop di stampa gratuiti e mostrando al pubblico l’opera di 4 Maestri scultorei, Kengiro Azuma, Floriano Bodini, Marino Marini, Francesco Messina accanto a 40 incisioni ispirate a questi, realizzate da artisti appositamente per il progetto.

Dopo il successo delle giornate dedicate alla fusione in bronzo, alla stampa d’arte e incisione, al marmo, quest’anno la quarta Giornata delle arti artigiane è stata dedicata alla ceramica, inserita nel Programma JEMA delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2019, realizzata da Lara Treppiede in collaborazione con Sara Bodini, Anita Membrini, Angela Reggiori: domenica 5 giugno il Museo si è trasformato in un laboratorio aperto con workshop di ceramica, letture teatrali, dimostrazioni pratiche e una tavola rotonda. La Giornata è organizzata con la collaborazione della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e con la partecipazione di AICC, Touring Club Italiano, Museo Carlo Zauli di Faenza, Giuseppe Rossicone Ceramiche artistiche di Milano, Studio Mario Botta Architetti, Museo MIDeC di Laveno, Museo Giuseppe Gianetti di Saronno, Fornaci Ibis di Cunardo. In tale occasione è stata aperta al pubblico la mostra “Sguardi sulla ceramica. Tempi e materia” con opere di Guido Andlovitz, Angelo Biancini, Floriano Bodini, Mario Botta, Antonia Campi, Sandro Chia, Albert Diato, Guy Harloff, Ibrahim Kodra, Arnaldo Pomodoro, Giò Ponti, Antonio Recalcati, Albino Reggiori, Giorgio Robustelli, Giuseppe Rossicone, Nanni Valentini, Carlo Zauli e ceramiche di Ghirla.

Accanto all’affermato programma espositivo, si intende rafforzare un aspetto ancora non strutturato nelle proposte del Museo: la didattica, un aspetto molto caro a Floriano Bodini, per anni impegnato nell’insegnamento, e sempre attento e desideroso al confronto con i giovani. Il rapporto con le scuole e con gli studenti è da sempre un aspetto valorizzato nella programmazione del Museo, anche proseguendo per il secondo anno l’attività di alternanza scuola/lavoro con una classe del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese. In questi mesi sono state poste le basi per una proposta didattica alle scuole con la realizzazione della fiaba “La colomba Florì” rivolta ai bambini delle scuole primarie e “La carta delle identità”, laboratorio proposto in collaborazione con Remida Varese per le scuole medie e superiori.

Parallelamente a queste attività, il Museo instaura e consolida rapporti con altre realtà culturali sul territorio nazionale e coinvolgendo sempre maggiormente quelle locali con visite guidate ed eventi.