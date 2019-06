Un gran finale per la scuola primaria di Orago

Gran finale di anno scolastico per gli alunni della Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” di Orago.

«È stato un anno impegnativo, ma con molte soddisfazioni» diconmo dalla scuola.

L’ultimo mese è stato infatti denso di impegni: dalle prove Invalsi all’uscita didattica a Volandia per gli alunni delle classi quarta e quinta, offerta dal Comitato Genitori, alla visita presso la piattaforma ecologica di Brunello, alla lezione in classe quinta sul funzionamento dei pannelli solari, per poi giungere alla Festa di Fine anno con saggio musicale tenutasi sabato 25 maggio. Gli alunni, preparati dalla specialista Carolina Lidia Facchi, si sono esibiti in canti a canone e danze con body-percussion. Erano presenti il sindaco Emilio Aliverti, il Vicesindaco e gli assessori.

Le insegnanti di classe quinta si sono congedate dai propri alunni, consegnando loro un augurio per il nuovo percorso che, a settembre, intraprenderanno. La festa è proseguita con pizza, gelati e l’esibizione dei ballerini Melissa e Dylan.

Venerdì 31 maggio, l’intero plesso di Orago è stato invitato a partecipare all’incontro dell’Istituto Comprensivo Fermi con il Ministro dell’Istruzione prof. Bussetti alle Scuole Medie di Jerago.

«Mercoledì 5 giugno, i genitori, hanno partecipato all’incontro finale del progetto alimentare, tenuto dalla dott.ssa Elisa Canciani. Il Comune di Jerago con Orago, sempre molto attento ai bisogni della scuola, ha interamente finanziato sia questo progetto, sia quello musicale. È con affetto sincero che tutta la scuola ringrazia la maestra Claudia e la collaboratrice scolastica Sig.ra Teresa, in occasione del loro pensionamento, per aver svolto quotidianamente il proprio operato con il massimo impegno e dedizione».