Under 18, troppi errori: Varese subito fuori dalle finali nazionali

Termina con un pizzico di delusione l’avventura giovanile del gruppo della Pallcanestro Varese Academy che in questi anni ha disputato diverse finali nazionali, quello che quest’anno ha disputato il campionato under 18. I giovani biancorossi, affidati a Colombo e Grati, hanno perso 65-57 contro la formazione romana dell’HSC, club dove sta terminando il proprio lavoro Stefano Bizzozi, prossimo a sposare la causa varesina.

Milano amara, dunque, nonostante la bella cornice di Piazza Città della Lombardia, lo spazio ai piedi della sede regionale utilizzato per allestire il campo da gioco di queste “Final Eight” del più quotato e importante torneo giovanile italiano. Troppo imprecisa “Le Terrazze” (lo sponsor della U18) soprattutto nella seconda metà di gara, quando le fatiche offensive hanno permesso alla HSC di colmare il piccolo vantaggio accumulato nel secondo periodo con una difesa più pungente e con qualche scorribanda favorita dal quintetto basso contro le seconde linee romane. Dopo un quarto d’avvio non troppo brillante e caratterizzato dalla maggiore aggressività romana (15-22), la conduzione di Librizzi, qualche giocata di Garbarini e l’energia di Montano hanno permesso a Varese di confezionare un 11-0 interrotto solo da un tiro libero dei laziali.

Squadre al riposo – davanti agli occhi del governatore Attilio Fontana, sceso da Palazzo Regione per tifare i biancorossi – con Le Terrazze in vantaggio 33-31, divario ampliato di qualche punto grazie ai canestri infilati da Parravicini, Garbarini e Gardelli al rientro contro la zona dei romani (42-36 al 25′). Ma da quel punto in avanti Varese ha quasi smesso di fare canestro, mentre dalla parte opposta i due camerunesi Fokou e Mouaha hanno iniziato a sfruttare i passaggi a vuoto biancorossi. Ma è stata la raffica dell’ex senese Costi (19 punti alla fine) a ribaltare l’inerzia a favore dell’HSC fino al 46-53 della mezz’ora con la squadra di Colombo autrice di due palle perse negli ultimi due possessi del quarto.

Nell’ultimo periodo, poi, Varese non è riuscita a raddrizzare la situazione, complici forzature e percentuali bassissime in fase d’attacco, tanto da consentire a Roma di gettare al vento diversi possessi in attacco. Le ultime speranze, arrivate da Seck e Montano, sono andate in fumo nei due minuti conclusivi quando proprio due dei ragazzi più rappresentativi del gruppo – Ivanaj e Parravicini – sono stati respinti dalle stoppate dei romani che hanno festeggiato l’approdo in semifinale con il punteggio di 65-57.