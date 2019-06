Via dalla Brunella e dalle Bustecche i responsabili delle parrocchie

Il vicario parrocchiale della Brunella, don Fabio Fantoni, sta per essere trasferito a Sesto San Giovanni: l’annuncio è stato dato nelle parrocchie della comunità pastorale sant’Antonio Abate durante le messe di domenica 23 giugno.

Don Fabio era vicario parrocchiale della Brunella dal primo settembre 2015, e da settembre sarà l’unico sarcedote presente nella parrocchia santo redentore e san francesco a sesto, che ha circa 6000 fedeli.

A comunicarlo, una lettera del vicario episcopale monsignor Giuseppe Vegezzi, che ne ha inviata una anche alla comunità pastorale beato don Carlo Gnocchi.

A partire, nella comunità che raccoglie le parrocchie di Giubiano, Lazzaretto Bustecche, Bizzozero e san Carlo è don Leonardo Bianchi, per circa 35 anni parroco alle Bustecche.

Don Leonardo verrà trasferito dal primo settembre a Porto Ceresio come sacerdote residente con incarichi pastorali, al posto dell’unico sacerdote là presente che verrà trasferito nella stessa data.

In entrambi i casi, i due sacerdoti non verranno sostituiti da nessuno, come precisa la lettera del vicario episcopale «Sono consapevole di avervi chiesto un grosso sacrificio, perchè non saranno sostituiti, ma la scarsità delle ordinazioni e l’invecchiamento del presbiterio ci costringe a fare queste scelte» .