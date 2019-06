In viaggio con due etti di hashish, arrestato

Viaggiava in treno con due etti di droga, ma è stato intercettato dalla Polfer di Varese.

Gli agenti del Posto Polizia Ferroviaria di Varese, impegnati in un servizio di scorta a bordo di un treno, hanno eseguito un controllo documentale nei confronti di un 32enne cittadino marocchino, tra i passeggeri a bordo del treno.

L’uomo, in modo molto sospettoso, ha cercato di nascondere un rigonfiamento sotto la maglietta. Non potendo sapere se il soggetto trasportasse armi, droga o altro, i poliziotti hanno deciso di perquisirlo immediatamente. E così sono saltati fuori due panetti di hashish, per un totale di circa 200 grammi.

Condotto presso gli Uffici Polfer, l’uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Sequestrata la sostanza.