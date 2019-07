Abbandona i rifiuti per strada, multata

Anche Cavaria con Premezzo si attrezza e combatte gli “sporcaccioni” che sembra abbiano preso il paese come una pattumiera. Ieri 9 luglio la Polizia Locale ha elevato una contravvenzione di € 250,00 in osservanza all’articolo 21 del Regolamento Comunale di polizia Urbana per abbandono di rifiuti.

Dopo una segnalazione, gli agenti hanno visionato i file delle telecamere di via San Rocco, scoprendo così che una donna, con molta disinvoltura, abbandonava un sacchetto di immondizia su un muretto del parcheggio comunale.

«E’ un inciviltà e uno scarso senso di comunità» dice il sindaco Franco Zeni «Mi dispiace solo che Coinger stamattina abbia ritirato l’immondizia perché ero pronto a riportarla a casa alla signora. E’ il primo atto contro gli “sporcaccioni” e non ci fermeremo qui».

C’è però anche una storia di civiltà in mezzo alla maleducazione; gli agenti, visionando i filmati, hanno notato che un uomo, mentre portava a spasso i suoi cani, notato il sacco abbandonato, lo ha depositato vicino ad un cestino per l’immondizia «Come si puniscono i trasgressori, così bisogna ringraziare chi ha ancora il senso di civiltà» continua il sindaco «mi piacerebbe stringere la mano e magari offrire un caffè a questo signore, il suo gesto, anche se piccolo fa capire che ci sono ancora tantissime persone che tengono al proprio paese. Chiedo a tutti di segnalare, in anonimato va benissimo, questi comportamenti per aiutarci a dire basta agli zozzoni».

A questo proposito è bene ricordare che Coinger mette a disposizione un’app che consente di segnalare l’abbandono dei rifiuti, oltre a diffondere informazioni sui tempi e i modi dello smaltimento: “Riciclario”, questo il nome dell’applicazione, è disponibile per tutti gli utenti che possiedono uno smartphone.

Ma Cavaria con Premezzo non è sola nella battaglia contro chi abbandona i rifiuti. È di ieri la notizia che il Comune di Luvinate ha deciso di installare delle fototrappole nelle zone più sensibili del paese, perfettamente mimetizzate e nascoste. Sarà così possibile risalire a tutti coloro che non rispettano le regole sulla raccolta differenziata e fotografare e individuare gli incivili che getteranno o dall’auto o semplicemente a piedi i rifiuti nei cestini, sulle strade e nei boschi Luvinatesi.

COME FUNZIONA RICICLARIO