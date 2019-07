Al Caffè Broletto il “Margarita” di Lorenzo e Luca

Giovedì 25 luglio il Caffè Broletto di via Veratti 4 a Varese, ospita a partire dalle 19.00 una coppia di cantautori: Lorenzo Bertocchini, figura storica della scena indie italiani, e Luca Marino, esponente del pop, già visto a Sanremo 2010.

Tra sfiziosi originali e intramontabili classici, duettando o alternandosi alla voce solista, Lorenzo e Luca cercano di riportare la canzone alla sua forma più pura e vera.

Il concerto è anche l’occasione per conoscere “Margarita”, la canzone scritta da Lorenzo Bertocchini e appena pubblicata da Luca.

Il video è stato girato in parte alla Selgraph (Cocquio Trevisago) e in parte a Varese centro.

Surf, ska e musica mariachi: sono questi gli ingredienti di “Margarita” che, con il suo ritmo sfrenato e una buona dose di ironia, ci propone una fuga dalle bollette da pagare, dagli amori in crisi e dalla precarietà in generale.

Musicalmente sono Johnny Cash, le Andrews Sisters, ma anche Rino Gaetano e le Sorelle Marinetti a comporre questo gustoso cocktail.

Scritto da Lorenzo Bertocchini e arrangiato da Luca Marino, il brano tratta dell’insostenibile leggerezza dell’essere in chiave estiva e in due minuti e mezzo ci trasporta da un insopportabile turno in fabbrica ad una scanzonata festa sulla spiaggia, ma alla fine ci ricorda che in fondo siamo solo dei pigri irriducibili. E se errare è umano, Luca ne fa addirittura un mestiere. Non per niente, è il “cantautore errante”.