Al via le asfaltature: ecco il cronoprogramma e le strade interessate

Ripartono il 3 luglio le asfaltature che interesseranno gran parte delle strade principali di Malnate.

La prima parte delle manutenzioni del manto stradale erano state effettuate in aprile in piazza Libertà e vie limitrofe: «Il grosso dei lavori è stato posticipato tra luglio e agosto – spiega Davide Feleppa, nuovo assessore della Giunta Bellifemine con deleghe ai lavori pubblici, mobilità, manutenzioni ed efficientamento energetico, che ha preso in mano in un’ottica di continuità i programmi di manutenzione stradale avviati dalla precedente amministrazione – A scuole chiuse e ferie iniziate per molti cittadini le limitazioni alla circolazione saranno più tollerabili anche se bisogna mettere in conto comunque i disagi di rumore e polvere perché ci sarà un lavoro di rimozione parziale del manto statale danneggiato prima di stendere il nuovo strato di asfalto».

Secondo il crono-programma stilato, la prima strada interessata dai lavori diurni dal 3 al 6 luglio è via Varese nel tratto dalla Chiesa San Matteo fino alla centrale p.zza Repubblica.

Si proseguirà poi su via Martiri Patrioti da p.zza San Vittore, via Libia e via Diaz fino al 19 luglio.

In seguito i lavori interesseranno via Kennedy dal 22 luglio al 2 agosto, per proseguire su via Como fino alla rotonda di San Salvatore fino al 20 agosto, concentrando alcuni tratti dei lavori in notturna per minimizzare i disagi al traffico.

L’ultima area interessata sarà la SP3 che verrà ultimata entro il 30 agosto sempre in notturna.

Il programma di massima potrebbe subire variazioni dovute a imprevisti o alle condizioni meteo avverse. Sul sito web e sulla pagina Facebook del Comune si possono trovare tutti i dettagli in merito alle variazioni di viabilità delle aree interessate dai lavori.