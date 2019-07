Alla riscoperta del grande albergo e della grotta Marelli

Davvero interessante l’iniziativa che il FAI, Fondo Ambiente Italiano, ha organizzato per la giornata di domenica 7 luglio. Stiamo parlando dell’apertura al pubblico del grande albergo in stile Liberty, imponente creazione dei primi del ‘900 progettata dall’architetto milanese Giuseppe Sommaruga e che per decenni ha ospitato facoltosi clienti in villeggiatura sul Monte Campo dei Fiori, sopra Varese.

Dopo la sua definitiva chiusura avvenuta nei primi anni ‘60, questo bellissimo edificio rimase praticamente abbandonato a se stesso e la sua riscoperta è avvenuta solo di recente, quando il regista Luca Guadagnino lo scelse per girare buona parte delle scene del film “Suspiria”, remake del celeberrimo capolavoro di Dario Argento. Da allora in molti si sono interessati a questa costruzione, e per soddisfare le numerose richieste il FAI ha pensato bene di organizzare, con il sostegno dell’attuale proprietà, alcune aperture al pubblico,

rigorosamente su prenotazione, consentendo l’accesso di appassionati e curiosi.

Le prenotazioni per la visita dell’Hotel apriranno il martedì precedente sulla pagina del FAI Giovani Varese sul sito www.fondoambiente.it e i partecipanti verranno accompagnati attraverso corridoi, sale e scalinate ancora ben conservate, ammirandone gli ambienti e i pregevoli dettagli degli allestimenti.

Per l’occasione il 7 luglio sul posto sarà presente anche il Gruppo Speleologico Prealpino, che offrirà a tutti l’opportunità di conoscere la storia e le bellezze naturali della Grotta Marelli, il cui ingresso si apre a ridosso dell’albergo stesso.

La sua scoperta, avvenuta casualmente nei primi del ‘900 durante i lavori di scavo per la realizzazione di un ristorante, sarà poi sfruttata come attrattiva per i clienti dell’albergo i quali, soprattutto durante le torride estati, scendevano volentieri al suo interno per godere del fresco refrigerio, tipico degli ambienti sotterranei.

Presso l’info-point degli speleologi sarà comunque possibile ottenere maggiori informazioni.

A differenza delle visite riguardanti l’albergo Liberty, l’accesso alla Grotta Marelli non necessiterà di prenotazione, sarà sufficiente sottoscrivere la scheda di adesione all’escursione, ritirare il casco con illuminazione e aggregarsi ad uno dei gruppi che per tutta la giornata scenderanno nella grotta accompagnati da guide esperte e competenti.

Una ripida scalinata in pietra condurrà i visitatori a un’ampia sala sotterranea, poi si proseguirà attraverso una lunga e tortuosa galleria discendente sino ad una settantina di metri di dislivello dalla superficie, godendo della frescura tipica degli ambienti sotterranei.

Da qui si potranno osservare innumerevoli fenomeni naturali legati alla formazione di questa cavità, e la guida racconterà anche la vera storia della Grotta Marelli, il cui nome è legato ad uno sfortunato giovane che il 14 maggio del 1916 perse tragicamente la vita nel tentativo di esplorarla, sino alle successive esplorazioni che negli anni ‘70 consentirono agli speleologi di giungere sino all’impressionante profondità di oltre 500 metri dalla superficie.

Sarà una piacevole esperienza alla portata di tutti e della durata di circa 30 minuti, tuttavia si raccomanda di presentarsi con un abbigliamento adeguato, vale a dire scarpe pesanti con una buona suola in gomma, calzoni lunghi, una felpa, un giubbino tipo K-Way e possibilmente un paio di guanti gommati, come quelli da giardinaggio, equipaggiamento necessario per poter affrontare più comodamente e in sicurezza il percorso ipogeo, caratterizzato nelle zone più interne da elevata umidità e temperatura attorno ai 9°C.

Sul posto verranno inoltre distribuiti opuscoli illustrati e descrittivi della Grotta Marelli, con la possibilità di prenotarsi per visite guidate previste prossimamente in altre grotte del Varesotto.

Per ulteriori informazioni riguardanti la visita della Grotta Marelli è possibile contattare gli

speleologi su info@speleoprealpino.it oppure telefonando al nr. 331 3721046.